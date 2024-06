Przegląd prasy 12.06.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Internauci maja używanie! Komentują właśnie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Mandaty zdobyli min. pogromca świec chanukowych Grzegorz Braun, były prezes Orlenu Daniel Obajtek, niedawno przebywający w więzieniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik... Za burta m.in. Beata Kempa i Ryszard Czarnecki. Były prezes TVP Jacek Kurtski z bardzo słabym wynikiem - nawet koncert Zenka Martyniuka nie pomógł.

W wodzisławskim starostwie podpisano umowę w sprawie modernizacji drogi nr 5048S. To szosa dojazdowa do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza w gminie Gorzyce. Koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 625 tys. zł, z czego 368 tys. zł to dotacja województwa śląskiego. Brakującą kwotę, 257 tys. zł wyłożą ze swoich budżetów powiat wodzisławski i gmina Gorzyce. Kiedy ruszą prace i czy będą utrudnienia dla kierowców?