Przegląd prasy 13.04.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Nietrzeźwa mieszkanka Wodzisławia Śląskiego nie mogła wejść do swojego mieszkania, zadzwoniła więc pod numer alarmowy, prosząc o pomoc. Mundurowi przyjechali na miejsce i w lokum zastali zdziwioną 44-latkę; kobieta zapomniała, że wezwała patrol. Za bezpodstawne zgłoszenie interwencji została ukarana mandatem.

Mundurowi z wodzisławskiej drogówki zatrzymali 44-letniego motocyklistę. Mężczyzna jechał do sklepu, stracił panowanie nad maszyną i wywrócił się na jezdni. Jak się okazało, w organizmie miał prawie 4 promile alkoholu. Jak tłumaczył się policjantom?

Rydułtowy mają swoją tężnię solankową w sąsiedztwie stawu Machnikowiec i domu kultury przy ulicy Strzelców Bytomskich. Mikroklimat wytwarzany w tym miejscu jest zbliżony do tego nad morzem. Spacer w rejonie tężni jest więc okazją do nawdychania się korzystnego dla naszego zdrowia jodu. Korzystać z tych dobrodziejstw można przebywając blisko tężni, ale też odpoczywając na drewnianych leżakach.

Gdzie w Europie najbardziej warto wybrać się pociągiem w maju, w nadchodzącą długą majówkę i kolejne wiosenne weekendy? Wybraliśmy dla was 6 miast blisko Polski, pełnych atrakcji, w sam raz na krótkie wycieczki koleją. To gotowe pomysły na wiosenne wypady do Czech, Niemiec, Węgier, Austrii i na Litwę. Ile kosztują bilety, jakie atrakcje czekają? Przekonajcie się.