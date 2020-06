Przegląd prasy 17.06.2020 Wodzisław Śląski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2020, w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zatrzymał się na ulicy, zaczął cofać, uderzył w samochód, a później uciekł. Był pijany”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Wodzisław Śląski 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zatrzymał się na ulicy, zaczął cofać, uderzył w samochód, a później uciekł. Był pijany Na ulicy Rybnickiej w Gorzycach daewoo matiz nagle się zatrzymał na drodze, zaczął cofać, uderzył w jadącego za nim volkswagena, a następnie uciekł. Poszkodowana pojechała za nim, wezwała policję i szybko okazało się dlaczego 47-latek nie zatrzymał się po kolizji. Był pijany i nie miał prawa jazdy. 📢 Rydułtowy: Włamali się do domu, dotkliwie pobili 68-latka i ukradli 200 złotych Wdarli się do domu 68-latka, dotkliwie pobili go i ukradli mu 200 złotych.olicjanci, mając tylko szczątkowe rysopisy, rozpoczęli poszukiwania oprawców. Już następnego dnia trójka 17-latków była w ich rękach. Wszyscy trafili do aresztu.

📢 Wakacje 2020 all inclusive za granicą. NAJTAŃSZE OFERTY wczasów ze Śląska Zastanawiacie się nad tegorocznymi wakacjami? Wybieracie wypoczynek w domowym zaciszu, ogrodach, na działkach, w górach, czy nad polskim morzem? A może spragnieni doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i przeżycia niezapomnianej przygody na wczasach zagranicznych sprawdzacie, gdzie można się już wybrać? Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany. Jednak dla tych, którzy nie zrezygnowali z tych o wyjeździe zagranicznym, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wakacyjnych, z opcją all inclusive i wylotem z Katowic. Kliknij w galerię zdjęć z opisami. 📢 Loty międzynarodowe wracają. Jakie są zasady przelotów? O czym pasażerowie powinni wiedzieć? Od 17 czerwca wznawia się międzynarodowe loty pasażerskie. Są jednak pewne wyjątki – nie do wszystkich krajów Polacy mogą się już udać. Na razie Polacy mogą samolotami poruszać się po terytorium Unii Europejskiej. Poza tym nie wszystkie linie lotnicze wznawiają działalność. Międzynarodowy ruch lotniczy został wstrzymany na 3 miesiące ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

📢 Odszkodowanie za nudę w pracy. Sąd przyznał pracownikowi 40 tysięcy, bo miał... za mało obowiązków To nie żart. Francuski sąd przyznał Frederikowi Desnardowi odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro jako zadośćuczynienie za wpływ nudnej pracy na stan jego zdrowia. Mężczyzna miał zbyt mało obowiązków służbowych. Proces trwał cztery lata, a wyrok zapadł niedawno. Jak informuje serwis f5.pl, Desnard domagał się od firmy Interparfum sumy dziesięciokrotnie większej. O odszkodowaniu za nudną pracę informowały światowe media, m. in. The Guardian. 📢 Czerpał korzyści z nierządu. Ukrył się w swoim komisie. Miał przy sobie ostrą amunicję i środki odurzające Kryminalni z wodzisławskiej komendy zatrzymali poszukiwanego 43-latka, który ukrywał się na terenie swojego komisu samochodowego. Mężczyzna miał do odbycia karę pozbawienia wolności za czerpanie korzyści z nierządu. Razem z mężczyzną zatrzymano także jego kolegę, który posiadał znaczną ilością narkotyków. Finalnie jeden z zatrzymanych trafił do zakładu karnego, a drugi decyzją sądu został aresztowany.

📢 Pożyczka 5000 zł. Co się zmieni, gdy wejdzie w życie Tarcza Antykryzysowa 4.0? Tarcza antykryzysowa zakłada, że przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy. Jeżeli dopełnimy odpowiednich formalności, pieniędzy nie trzeba będzie zwracać. Już niebawem umorzenie pożyczki stanie się prostsze. 📢 Gracjan Kalandyk mimo koronawirusa pracuje nad nową płytą "Wilk". Artysta ma za sobą debiutancki krążek "Dwa słowa". Działa niezależnie Koronawirus nie spowodował, że artyści całkowicie zawiesili działalność. W zaciszu domowych studiów powstają nowe kompozycje. Gracjan Kalandyk, od niedawna artysta niezależny, pracuje nad nową płytą. Prowadzi też studio oraz wytwórnię płytową Black Cat Division. Zobaczy wywiad z artystą z Trójmiasta.

📢 Program SKLEP+. Powstanie państwowa sieć sklepów - co o niej wiemy? Rząd przejmie Żabkę lub Tesco?! Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.

📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii. 📢 Pomalowano sale, odnowiono boisko. Za nami remonty w szkołach i przedszkolach w Wodzisławiu Śl. Kiedy z powodu pandemii koronawirusa zamknięto wodzisławskie placówki oświatowe, pracownicy wykorzystali ten czas na przeprowadzenie prac remontowych i porządkowych. Co udało się wyremontować w szkołach i przedszkolach w Wodzisławiu Śl. przez ostatnie miesiące? 📢 Egzamin ósmoklasisty 2020 z matematyki. Jakie będą zadania? ODPOWIEDZI, wyniki, arkusze CKE, 17.06.2020 Na egzaminie ósmoklasisty 2020 dziś matematyka, która każdego roku spędza sen z powiek zdających. Dla wielu to właśnie najtrudniejszy egzamin. W środę, 17 czerwca (17.06.2020) znajdziecie tutaj zdjęcia, arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu. Wczoraj uczniowie zmierzyli się z testem z języka polskiego.

📢 Jaki prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego 2019/2020? Mamy kilka propozycji! Jaki prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego 2019/2020? Jedno jest pewne: nadchodzące zakończenie roku szkolnego będzie inne, niż wszystkie ubiegłe. Zamiast uroczystych akademii, w części szkół dyrektorzy wyznaczą godziny, w których dzieci i młodzież będzie mogła odebrać świadectwa. W innych, już zapowiedziano, że zakończenia roku szkolnego w czerwcu nie będzie, a uczniowie odbiorą cenzurki dopiero we wrześniu. Niemniej część rodziców mimo to planuje podziękować nauczycielom za trud włożony w naukę dzieci w postaci upominku. Nawet jeśli okazja do jego wręczenia nadarzy się za kilka miesięcy. 📢 Najlepsze restauracje w woj. śląskim - KAŻDY POWIAT! Tam warto zjeść Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwała okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o być albo nie być, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to lokale musiały być zamknięte. Część z nich ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść!

Sprawdź, która z restauracji wygrała w Twoim mieście czy powiecie - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Moto-kampania wyborcza. Czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP? Luksusowe bmw czy wysłużony passat? Kampania wyborcza z przymrużeniem oka. Gdyby kandydaci na prezydenta byli oceniani także przed pryzmat samochodu, którym jeżdżą - który z nich wypadłby najlepiej? Czy przyszły prezydent ma fioła na punkcie motoryzacji? A może nie skupia się wcale nad środkami lokomocji? Sprawdź, czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP. Zobacz galerię i poznaj modele samochodów!

Czy koronawirus traci moc?