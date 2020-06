Przegląd prasy 19.06.2020 Wodzisław Śląski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Kierowco, noga z gazu! Przede wszystkim pamiętaj o bezpieczeństwie swoim i innych użytkowników dróg. A po drugie, dbaj o zawartość swojego portfela. Każdy mandat to niepotrzebny wydatek. Co ciekawe, drogówka ma stałe miejsce w których dba o dyscyplinę kierowców. Gdzie w Wodzisławiu Śl. i powiecie wodzisławskim jest kontrolowana prędkość? Szczegółową listę miejsc przygotowaliśmy w galerii zdjęć.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że w jednej gminie województwa śląskiego wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej. To Marklowice w powiecie wodzisławskim, gdzie liczba zakażonych koronawirusem przekracza 100 osób na 10 tys. mieszkańców. Czy to z powodu zakażeń wśród górników?

W czwartek 18.06 2020 r. ogłoszono, że duńska sieć Netto przejmuje Tesco Polska i tym samym zwiększa liczbę sklepów w naszym kraju do prawie 700. Biznes Brytyjczyków w Polsce kurczył się z roku na rok, czego dosadnym przykładem jest np. hipermarket Tesco Extra w Silesia City Center w Katowicach, które dzisiaj zajmuje 30 proc. swojej pierwotnej powierzchni. Sprawdź, co się zmieni dla klientów i pracowników Tesco.

„Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata.

Pościg w Rydułtowach. Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej, policjanci ruszyli w pościg, ale nie zdołali go dogonić. Mężczyzna uciekł wykorzystując duży ruch samochodów, ale przy okazji stwarzając spore zagrożenie. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Policjanci szybko namierzyli właściciela hondy, zatrzymali go w domu. 28-latek nie miał prawa jazdy, a do tego czuć było od niego marihuanę.