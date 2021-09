Przegląd prasy 19.09.2021 Wodzisław Śląski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

W niedzielę, 19 września Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy. W meczu o trzeciej miejsce Biało-Czerwoni rozbili w Katowicach Serbię 3:0 wprawiając w euforię 10 tysięcy kibiców w Spodku. To 10 medal reprezentacji Polski w historii jej występów w ME - czwarty brązowy. Zobaczcie zdjęcia z meczu Polska - Serbia.

Jarmark na granicy w Chałupkach zaskoczył niesamowitą ofertą. Dla jednych to odkopane skarby. Wygrzebane często z kartonów, skrzynek albo leżące po prostu - na mokrej trawie. A dla innych zwykłe graty. W sobotę i niedzielę na przejściu granicznym w Chałupkach odbył się tradycyjny jarmark staroci. Na straganach ustawionych na dojściu do mostu granicznego kupić można było dosłownie wszystko. I to w jakich cenach...