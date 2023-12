Przegląd prasy 20.12.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Te zdjęcia zachwycają! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami!