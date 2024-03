Przegląd prasy 22.03.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Prasówka Wodzisław Śląski 22.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

WYBORY. Nieczęsto zdarza się, by o fotel burmistrza lub wójta ubiegał się w wyborach samorządowych jeden kandydat. Taki przypadek mamy w Rydułtowach (powiat wodzisławski). Jedynym kandydatem jest urzędujący burmistrz, 43-letni Marcin Połomski z KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa. Dla wyborców oznaczać to będzie oddanie głosu na obecnego włodarza miasta, oddanie głosu nieważnego albo nie oddanie go wcale. Dlaczego żadne z sześciu konkurencyjnych ugrupowań do rady miasta nie chce powalczyć o stanowisko burmistrza Rydułtów.