Przegląd prasy 22.04.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Nawet 12 lat więzienia może grozić 47-latkowi z Wodzisławia Śląskiego. Mężczyzna posiadał w celu rozpowszechnienia blisko 80 tysięcy plików z dziecięcą pornografią. Część z nich rozesłał za pomocą komunikatora internetowego. Sprawca został zatrzymany przez kryminalnych z... komendy miejskiej w Lublinie, której funkcjonariusze natrafili w internecie na to przestępstwo. 47-latek usłyszał już zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.

Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.