Przegląd prasy 22.11.2021 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Prasówka Wodzisław Śląski 22.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zakaz prowadzenia pojazdów, brak ubezpieczenia i przeglądu auta najprawdopodobniej skłoniły 28-latka z Wodzisławia do niezatrzymania się do policyjnej kontroli w Raciborzu. Mężczyzna nie dość, że uciekał, to jeszcze próbował potrącić mundurowych. Uszkodził też dwa radiowozy. Stróże prawa musieli strzelać!