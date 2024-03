Przegląd prasy 23.03.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

RYDUŁTOWY, Fotografuje od dziecka. Zanim jednak rydułtowianka Mariola Jordan wróciła do pierwotnej pasji, zdążyła ukończyć szkołę pielęgniarską i 12 lat kierowała renomowaną korporacją finansową w Katowicach. Zasłynęła w ubiegłym roku wystawą zdjęć kobiet – amazonek w Rydułtowskim Centrum Kultury. Szykuje się do kolejnych projektów, których tematem będą oczywiście kobiety. Mariola zdecydowała bowiem, że będzie fotografowała panie, niezależnie od wieku i obfitości kształtów. Jakie ma jeszcze pomysły ta niesamowita rydułtowianka?

Marzysz o domu w Beskidach? Nieruchomość w górach położona na ładnej widokowej działce - to ciekawa opcja na inwestycję, gdy nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku! Zebraliśmy dla Was 12 najtańszych domów do kupienia w miejscowościach pow. żywieckiego. Sporo z nich wymaga remontu, jednak lokalizacja i cena z działkę - jest BARDZO atrakcyjna. Sprawdź te oferty.

To już 8. próba uznania śląskiego za język regionalny. Podobnie jak we wcześniejszych podejściach, sprawa przy Wiejskiej wywołuje duże emocje. Jak głosowali posłowie z woj. śląskiego? Sprawdzamy!

Biało-Czerwoni wygrywają 5:1 w półfinale baraży Euro 2024 przeciwko Estonii. Awans do finału baraży, jednak swoją grą długo nie zachwycali - mecz odbył się w Warszawie, na PGE Narodowym. Czy reprezentacja Polski pokona Walię we wtorek 26 marca?

WYBORY. Nieczęsto zdarza się, by o fotel burmistrza lub wójta ubiegał się w wyborach samorządowych jeden kandydat. Taki przypadek mamy w Rydułtowach (powiat wodzisławski). Jedynym kandydatem jest urzędujący burmistrz, 43-letni Marcin Połomski z KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa. Dla wyborców oznaczać to będzie oddanie głosu na obecnego włodarza miasta, oddanie głosu nieważnego albo nie oddanie go wcale. Dlaczego żadne z sześciu konkurencyjnych ugrupowań do rady miasta nie chce powalczyć o stanowisko burmistrza Rydułtów.