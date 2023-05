Przegląd prasy 26.05.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Droga powiatowa 5021S czyli ul. 1 Maja w Mszanie doczeka się remontu. Dziś, 25 maja w wodzisławskim starostwie, w obecności senator Ewy Gawędy oraz wójta gminy Mirosława Szymanka, starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Raciborzu na kompleksową przebudowę drogi. Wartość inwestycji to ponad 22,6 mln zł, a dofinansowanie z rządowego Programu Polski Ład wynosi prawie 19 mln zł.

Dzieci będą zachwycone! Raciborskie Arboretum Bramy Morawskiej już wkrótce wzbogaci się o niezwykłe eksponaty, które w skali makro pozwolą zwiększyć wiedzę odwiedzających to miejsce o mieszkańcach lasu. W niezwykłym ogrodzie pojawią się owady, pajęczaki oraz grzyby wielkości człowieka, wprowadzając klimat niczym z fantastycznych opowieści!

Oddziały ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny i trakt porodowy funkcjonują bez zmian – informuje dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. Mimo remontu pomieszczeń pacjentki będą przyjmowane jak dotychczas. Prace mają potrwać do września.

Co to za wspaniała historia! Niepełnosprawny 16-latek z Rydułtów Marek Freiwald zdobył złoto, srebro i brąz mistrzostw Europy juniorów do lat 18 w siłowaniu się na ręce (armwrestlingu). Choć od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, pokonał niemal wszystkich zdrowych siłaczy z całego kontynentu. Wywalczył aż trzy medale dla Polski! Jak tego dokonał?