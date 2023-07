Przegląd prasy 27.07.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

We wtorek (25 lipca), Rada Miasta Radlina przyjęła zasady, tryb i kryteria naboru najemców mieszkań w planowanym nowym bloku przy ulicy Wiosny Ludów. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja przy udziale miasta. Budynek postawi spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe z Bielska Białej. Część mieszkańców pobliskich domów wielorodzinnych obawia się jednak, że wskutek robót stracą swoją oazę ciszy i zieleni gdzie teraz żyją.

To rewelacyjny pomysł - stwierdzają wodzisławianie i przyjezdni. Przed budynkiem dworca kolejowego w Wodzisławiu śląskim stanął… Psi Bar. Wykonali go pracownicy Służb Komunalnych Miasta. Zmęczone spacerem czworonogi mogą w tym miejscu zjeść i napić się wody. To duża ulga dla psiaków, zwłaszcza w czasie upałów. Psi Bar jest inicjatywą urzędu miasta, a miski z wodą i karmą zapełniają pracownicy dworca. Pilnują, by zawsze były pełne.

Wodzisławianie oraz przyjezdni chwalą pomysł i wykonanie.