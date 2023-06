Przegląd prasy 28.06.2023 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Wypoczynek w górach cieszy się równie dużą popularnością, co leniwe plażowanie nad morzem. Jednym z najchętniej odwiedzanych pasm w Polsce jest oczywiście to zlokalizowane w woj. małopolskim – Polacy dzielą je ze Słowakami. Wybierasz się na urlop w Tatrach? Zobacz, co może zaskoczyć cię po słowackiej stronie. Czym różnią się regulaminy TPN i TANAP oraz na co zwrócić uwagę podczas wycieczki?