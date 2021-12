Przegląd prasy 29.12.2021 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię".

Kilkadziesiąt osób brało udział w bijatyce, do której doszło w trakcie świąt Bożego Narodzenia przed jednym z klubów w centrum Wodzisławia Śląskiego. Bójka wyglądała bardzo poważnie. Jak mówią policjanci starły się ze sobą osoby wrogo do siebie nastawione. Konieczna była interwencja sporych sił policji.

We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9843 nowych zakażeniach, to o 29 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 549 osób - niestety, więcej niż przed tygodniem. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zwalnia. Jednak zdaniem lekarzy i ekspertów - szczyt zachorowań jest za nami, ale szczyt zgonów nie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

ŚLĄSKIE. Za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafi ponad tysiąc górników Polskiej Grupy Górniczej, którym będzie przysługiwać prawo do odpraw górniczych wynikających z tzw. ustawie górniczej - poinformował portal money.pl. To zmiana, bo wcześniej górnicy PGG mieli trafić do SRK wraz z likwidowanym ruchem "Pokój" należącym właśnie do PGG.