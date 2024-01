Przegląd prasy 30.01.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

W dniach od 29 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet do 9. godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

MSZANA. Od 2020 roku w Mszanie działa unikatowe na skalę całego regionu miejsce postoju pojazdów turystycznych. Znajduje się kilometr od zjazdu z autostrady A1, przy zacisznej ulicy Tuskera. Prowadzą do niego specjalne oznakowania. Co istotne, kamper park zbudowała gmina i jest darmowy dla użytkowników. To skuteczna forma promocji Mszany w Europie.