Przegląd prasy 4.06.2024 Wodzisław Śląski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

To największe (powierzchnia 37 ha, objętość 13,3 mln m sześc.) i najwyższe (od podstawy mierzy ok. 134 m) zwałowisko skały płonnej w Europie. I ogromny problem dla mieszkańców Rydułtów. Sprasowane wnętrze zwałowiska pali się, a temperatura sięga tam nawet 600 – 800 stopni C! Dym, smród, hałas, skalne drobinki dają się we znaki ludziom i środowisku. Miasto domaga się natychmiastowego zaprzestania prac na hałdzie, a burmistrz zawiadomiła prokuraturę oraz inne organy.