Przegląd prasy 9.06.2020 Wodzisław Śląski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Tanie domy na sprzedaż! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

10 kopalni Polskiej Grupy Górniczej zmieni harmonogram produkcji węgla. Czasowe wstrzymanie na okres trzech tygodni normalnego cyklu technologicznego spowodowane jest pandemią koronawirusa. Produkcja zostanie ograniczona do minimum.

Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach.

Matura 2020 - dziwna to matura! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

Fałszywe alarmy bombowe przed egzaminami maturalnymi w woj. śląskim. Dyrektorzy ponad 60 szkół w Śląskiem otrzymali przed maturą z matematyki sygnały o różnych zagrożeniach. O każdym takim przypadku informowana była policja. Zgłoszenia zostały przyjęte i sprawdzone, ale nie ma informacji, by gdzieś potrzebna była ewakuacja i przerwano maturę. Policja ustala osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy bombowe.

Pomimo zapowiedzi kopalnia Rydułtowy nie stanęła. Ruch znajdujący się na liście 12 zakładów do czasowego wstrzymania wydobycia z powodu pandemii koronawirusa pracuje w miarę normalnie. Stoi za to Marcel w Radlinie. To dlatego, że trwają tam badania przesiewowe. Delikatnie mówiąc, wśród załogi nie ma zrozumienia dla decyzji polityków o zatrzymaniu wydobycia.