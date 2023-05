Przegląd prasy Wodzisław Śląski 10.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

60-letni emerytowany górnik kopalni Borynia Leszek Lubszczyk uratował kościół w Połomi przed spaleniem. W niedzielę (7 maja), wieczorem w małej zakrystii wybuchł pożar. Kościelny zachował „zimną krew”. Bez wahania z narażeniem zdrowia, a może i życia wyniósł z ognia i kłębów czarnego dymu masywne drewniane tabernakulum używane w ciemnicy podczas Triduum Paschalnego. Zapobiegł tym samym szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Do tragedii było bardzo blisko.

Matura to jeden z ważniejszych momentów w życiu, który wywołuje ogrom emocji i stres, a po czasie po prostu miłe wspomnienie z młodości. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zarówno szkoła, jak i egzamin dojrzałości, wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Przez lata zmieniły się nie tylko plany zajęć i obyczaje, ale też szkolna moda, w tym ubrania, fryzury i dodatki. Przypomnijmy sobie, jak noszono się w PRL-u.

Do 13 maja, w gminie Gorzyce potrwa Tydzień strażacki. Wydarzenia wiążą się z Dniem Strażaka, który obchodziliśmy 4 maja. W programie jest mnóstwo atrakcji. Obchody zaczęły się od apelu przy remizie OSP Rogów, gdzie tytuł prezesa honorowego otrzymał druh Jerzy Glenc były prezes tej jednostki. W środę zaplanowano ćwiczenia jednostek za pływalnią Nautica w Gorzycach.

Dziś obchodzimy Dzień Zwycięstwa jako święto zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej. Mija 78. rocznica pamiętnych wydarzeń, kiedy to 8 maja 1945 roku nastąpiła formalna kapitulacja III Rzeszy i koniec działań wojennych na Starym Kontynencie. Jak wyglądał wtedy Wodzisław? Przygotowaliśmy dla Was archiwalne fotografie naszego miasta z tamtego okresu.

To najstarsza, klasycystyczna budowla w Polsce. Dziś w Pałacu Dietrichsteinów znajduje się Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. To w tym miejscu można zobaczyć wystawy dotyczące historii ziemi wodzisławskiej i miasta, sale ekspozycji czasowych oraz interaktywną SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W obiekcie znajdują się również przestrzenie do organizacji spotkań, wydarzeń i koncertów. Dlatego warto poznać dzieje pałacu oraz rodu Dietrichsteinów, któremu budowla zawdzięcza nazwę. Jednym ze stałych elementów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jest wystawa poświęcona tej właśnie tematyce.