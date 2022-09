Przegląd prasy Wodzisław Śląski (2.09) - najważniejsze informacje z czwartek

Prasówka Wodzisław Śląski 2.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Uczniowie w odświętnych strojach, kolorowe tyty w rękach pierwszoklasistów i kolejny etap w życiu młodego człowieka. To znak, że rozpoczęliśmy właśnie nowy rok szkolny 2022/2023. Można powiedzieć, że ten rok jest wyjątkowy pod względem zmian. Trwająca inflacja, nowe reformy edukacji, nowe warunki pracy dla nauczycieli to tylko część tego co czeka nie tylko kadrę ale również uczniów. Jak wyglądać będzie nadchodzący rok szkolny?