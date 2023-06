Przegląd prasy Wodzisław Śląski 24.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06, w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Magiczna Noc Świętojańska w Wodzisławiu Śl. Na pikniku w parku bawiły się tłumy. Każdy znalazł to coś fajnego dla siebie ZDJĘCIA”?

Prasówka Wodzisław Śląski 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Magiczna Noc Świętojańska w Wodzisławiu Śl. Na pikniku w parku bawiły się tłumy. Każdy znalazł to coś fajnego dla siebie ZDJĘCIA 23 czerwca wieczorem, Park Miejski w Wodzisławiu Śl., opanowały panie w wiankach. Plecenie ich z kwiatów i zielonych części roślin było kiedyś czymś naturalnych, zwłaszcza w krajach słowiańskich. W piątkowy wieczór, sztuki tej można było się nauczyć podczas 6. edycji Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej. Zobaczcie, jakie jeszcze atrakcje przygotowano dla uczestników tego niezwykłego wydarzenia.

📢 Weekend pełen gwiazd na Śląsku! Koncerty plenerowe i pokazy ZA DARMO! Wystąpią m.in. Nosowska, O.S.T.R. i Łydka Grubasa Nadchodzi szalony weekend pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, dni miast, festyny i pikniki - a to wszystko ZA DARMO. 24 i 25 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty TABU, Nosowskiej, Jamala i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

📢 Wybiera proste rzeczy, a wygląda oszałamiająco. Stroje Anny Kalczyńskiej mogą być inspiracją dla dojrzałych kobiet. Zobacz stylizacje Anna Kalczyńska, jedna z prowadzących popularny, telewizyjny program śniadaniowy, zdobyła sobie ogromną sympatią widzów. Fani zauważają płynące od niej ciepło i poczucie humoru, a jednocześnie klasę i styl. Rzeczywiście, trudno byłoby dopatrzeć się u dziennikarki modowej wpadki. Stroje dobiera nie tylko do okoliczności, ale również do swojej figury i urody. Jak to robi, że zawsze wygląda oszałamiająco? Przedstawiamy kilka stylizacji popularnej prezenterki. Warto zerknąć i poszukać inspiracji dla siebie.

Prasówka 24.06 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

📢 Noc Świętego Jana w Wodzisławiu Śląskim. To będzie magiczny i pełny wrażeń wieczór. Jakie przygotowano największe atrakcje? To tradycyjne, coroczne wydarzenie zapoczątkowane w 2016 roku, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wodzisławian oraz mieszkańców naszego regionu. Mowa o Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej, której szósta odsłona odbędzie się dzisiaj, bo 23 czerwca w godzinach 17:00-22:00. Ratusz zaprasza na wydarzenie ponownie do Parku Miejskiego. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy?

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

iPolitycznie - J. Krajewski o powrocie J. Kaczyńskiego do rządu