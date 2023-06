Przegląd prasy Wodzisław Śląski (30.06) - najważniejsze informacje z czwartku

Na odcinku drogi powiatowej nr 5020S (ulica Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim, od Jastrzębskiej do Odrodzenia wprowadzono ruch jednokierunkowy. To skutek realizacji kolejnego etapu przebudowy trasy. Wiążą się z tym utrudnienia dla zmotoryzowanych. Mieszkańcy czekają jednak na zmodernizowaną, równą i wyposażoną w odpowiednią infrastrukturę drogę. Na inwestycję powiat wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 7 mln zł.

Ważyły się losy Najcieplejszego Miejsca na Ziemi - Reggae Festiwalu. Trudna sytuacja finansowa Wodzisławia Śl. groziła tym, że kultowa impreza nie dojdzie do skutku. Reggae Festiwal odbędzie się 29 lipca, ale w nieco innej formule. Wstęp na koncerty będzie odpłatny - cena biletu to 30 zł (dzieci do lat 12 wejdą za darmo). Na Stadionie Aleja wystąpią gwiazdy największego formatu. Można już kupować bilety. Zobaczcie szczegóły.