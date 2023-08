Przegląd prasy Wodzisław Śląski (31.08) - najważniejsze informacje ze środy

Prasówka Wodzisław Śląski 31.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku busa na autostradzie A1 na granicy Łazisk z Turzą Śląską. Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 sierpnia, po południu. Policja ustaliła, że kierujący nie dostosował prędkości do trudnych warunków atmosferycznych. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP KSRG Łaziska, którzy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Busem podróżowało pięć osób.