Przegląd prasy Wodzisław Śląski 4.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

Prasówka Wodzisław Śląski 4.03: top 3 artykuły z wczoraj

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Po raz kolejny wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju bieg Mors Masakrator dotarł do Wodzisławia Śląskiego. Zawodnicy mieli do pokonania 7-kilometrową trasę i nie mniej niż 20 przeszkód. Musieli brodzić w lodowatej wodzie, czołgać się pod zasiekami czy przeskakiwać nad wodą pomiędzy drążkami. Mimo wymagającej trasy, błota i deszczu, z uśmiechem docierali do mety. Zobaczcie zdjęcia!