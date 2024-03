Przegląd prasy Wodzisław Śląski 6.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

Utwardzony i oświetlony teren, mała architektura, nowe rozkłady jazdy, wiata rowerowa z ładowarką dla „elektryków” i stacją napraw, miejsca postojowe oraz mini plac zabaw – tak już zagospodarowano teren powstającego centrum przesiadkowego. Miasto pozyskało pieniądze na ten cel z Funduszy Norweskich. We wtorek 5 marca, w RCK Feniks odbyła się konferencja z udziałem Norwegów, podsumowująca projekt. Rydułtowianie chwalą inwestycję, choć pojawiły się głosy, że urządzenia do zabawy dla dzieci znajdują się zbyt blisko torów. Co na to władze miasta?