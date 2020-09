Przegląd prasy Wodzisław Śląski (7.09) - najważniejsze informacje z poniedziałku

Wraz z powrotem dzieci do szkół basen Manta w Wodzisławiu Śląskim wznawia swoje zajęcia. Na krytej pływalni znów odbędą się zajęcia z aqua aerobik, fitness i stretching w salce z widokiem na nieckę basenową. Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć na Mancie.

Czy w Wodzisławiu Śląskim jest bezpiecznie? Zdecydowana większość odpowie, że tak i ma rację. To nie oznacza, że policja i straż miejska nie ma nad czym pracować. Mieszkańcy na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa wskazują miejsca uznawane za niebezpieczne (głównie nadmierne przekraczanie prędkości) i z problemami w Wodzisławiu Śl. Poznacie je w galerii zdjęć.

To ważna informacja dla klientów. We wrześniu nastąpi czasowa zmiana godzin pracy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów działającego w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.