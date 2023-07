Przegląd prasy Wodzisław Śląski 8.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

Prasówka Wodzisław Śląski 8.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Wodzisławiu Śląskim na Olszynach stoi już gigantyczna hala produkcyjna o wielkości 17 boisk piłkarskich. Ma aż 120 tysięcy metrów kwadratowych. Pracę docelowo znajdzie tam około trzy tysiące osób. To zakład należący do giganta z Kornic, czyli firmy Eko Okna. Póki co, nie wytwarza jeszcze okien. Stanie się to, gdy zostaną dokończone wnętrza, a w pomieszczeniach staną wszystkie urządzenia do produkcji.