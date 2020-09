Przegląd prasy Wodzisław Śląski (8.09) - najważniejsze informacje z wtorku

Oliwia Warczok z Żerdzin zaginęła. 17-latkę szukają policjanci z komendy w Raciborzu. Według ustaleń mundurowych nastolatka może przebywać na terenie powiatu wodzisławskiego. - W przypadku posiadania informacji na temat aktualnego miejsca pobytu zaginionej prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu - apelują śledczy.

Prasówka 8.09 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

30-minutowe lekcje okazać mogą się lekarstwem na trudną sytuację związaną z edukacją w dobie pandemii koronawirusa. Choć wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odnosiło się przychylnie do takiej możliwości, to ostatecznie, po wielu sugestiach, Dariusz Piontkowski ogłosił, że skrócenie lekcji z 45 do 30 minut to jedna ze zmian akceptowanych przez MEN.