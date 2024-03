Przegląd prasy Wodzisław Śląski (9.03) - najważniejsze informacje z piątku

Prasówka Wodzisław Śląski 9.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

RADLIN. Obrońcy zwierząt z Pet Patrolu Rybnik pojechali do Radlina. - Dzisiejsza (7 marca) interwencja skończyła się absurdalnie, bo nie można inaczej nazwać tego, co się wydarzyło... To szczenię zamknięte w niby kojcu, z niby budą oraz niby jedzeniem. Czy to są odpowiednie warunki dla psa? - informuje stowarzyszenie. Policjanci odmówili odebrania właścicielom pieska. Dlaczego?