Przegląd prasy Wodzisław Śląski 9.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

Dziś obchodzimy Dzień Zwycięstwa jako święto zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej. Mija 78. rocznica pamiętnych wydarzeń, kiedy to 8 maja 1945 roku nastąpiła formalna kapitulacja III Rzeszy i koniec działań wojennych na Starym Kontynencie. Jak wyglądał wtedy Wodzisław? Przygotowaliśmy dla Was archiwalne fotografie naszego miasta z tamtego okresu.

To najstarsza, klasycystyczna budowla w Polsce. Dziś w Pałacu Dietrichsteinów znajduje się Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. To w tym miejscu można zobaczyć wystawy dotyczące historii ziemi wodzisławskiej i miasta, sale ekspozycji czasowych oraz interaktywną SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W obiekcie znajdują się również przestrzenie do organizacji spotkań, wydarzeń i koncertów. Dlatego warto poznać dzieje pałacu oraz rodu Dietrichsteinów, któremu budowla zawdzięcza nazwę. Jednym ze stałych elementów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jest wystawa poświęcona tej właśnie tematyce.