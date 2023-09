Przegląd prasy Wodzisław Śląski 9.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Wodzisławiu Śląskim

Prasówka Wodzisław Śląski 9.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W piątek 8 września doszło do niecodziennego meczu. Piłkarze Górnika Zabrze wybrali się do Rydułtów, by uczcić jubileusz 100-lecia tamtejszego Naprzodu. Zabrzanie wygrali to historyczne spotkanie 9:0, ale dużo ważniejsza niż wynik była wizyta 14-krotnych mistrzów Polski na Stadionie Miejskim przy ulicy gen. Józefa Bema w Rydułtowach. Zobaczcie zdjęcia z jubileuszowego meczu Naprzodu z Górnikiem.