Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

STUDNIÓWKA. Maturzyści z I liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. bawią się na studniówce w Rybniku-Ochojcu. W piątek, 12 stycznia, około godz. 18 na parkiecie restauracji Biały Dom wszystko zaczęło się od wykonania dostojnego poloneza. Była przemowa pani dyrektor i tost lampką szampana. Młodzież będzie bawiła się do białego rana. Jak wygląda studniówka I LO w Wodzisławiu Śląskim?

Śląskie ulice pod lupą Google! W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Grypa w woj. śląskim! Tysiące ludzi już choruje. Jedna osoba z powodu tej choroby zmarła w naszym regionie! Zobacz najnowsze dane z SANEPIDU. Sprawdź gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Publikujemy listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Za nami Marsz Wolnych Polaków - ZDJĘCIA. Manifestacja odbyła się w czwartek 11 stycznia po południu w Warszawie. Z woj. śląskiego na wydarzenie wyruszyło około 100 autokarów. Szacuje się, że z naszego regionu mogło do stolicy przyjechać około 10 tysięcy osób. Zobacz zdjęcia.

STUDNIÓWKA 2024. To wielka chwila w życiu maturzystów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, którzy w piątek 12 stycznia, obchodzą studniówkę. Wielki bal, który młodzi ludzie zapamiętają do końca życia, zorganizowano w Domu Przyjęć Premium w Radlinie. Zobaczcie zdjęcia!

Miss Studniówki 2024 na Śląsku! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

MARSZ PAMIĘCI. Od 2012 roku grupa piechurów pokonuje trasę zbliżoną do tej, jaką 79 lat temu musiało pokonać blisko 56 tysięcy więźniów z obozu KL Auschwitz. Wyruszy 18 stycznia z Oświęcimia, by 21 stycznia dojść do Wodzisławia Śląskiego, gdzie odbędzie się szereg uroczystości. Marsz Pamięci jest symboliczną podróżą przez historię i hołdem dla tych, którzy ukształtowali naszą przeszłość i przyszłość. W niedzielę, 21 stycznia br. nasze miasto ponownie włączy się w obchody upamiętniające tę tragiczną tułaczkę.

Bale maturalne 2024. Za nami pierwszy studniówkowy weekend w tym roku! W woj. śląskim odbyło się już kilka bali maturalnych. W piątek i sobotę 7-8 stycznia odwiedziliśmy studniówki uczniów z m.in. Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bielska-Białej, Chorzowa, Raciborza i Rybnika. Jak mawiają maturzyści: "bo prawdziwa zabawa na studniówce... jest po polonezie"! Mamy dla was 30 zdjęć, z tych nieoficjalnych części bali maturalnych.