Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.07.2023

W piątek (30 czerwca), rozpoczął się Wodzisławski Festiwal Kuglarzy, który potrwa do 2 lipca. Dzisiaj tłum zgromadzony na rynku oklaskiwał popisy młodych akrobatów z Krakowa. W sobotę i w niedzielę impreza przeniesie się do Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Jutro artyści powalczą o tytuł Wodzisławskiego Sztukmistrza. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy.

W piątek (30 czerwca), w biurze poselskim Teresy Glenc w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja prasowa „Bronimy bezpieczeństwa Polski”. Jak zaznaczyła parlamentarzystka to jeden z priorytetów obecnie rządzących. To co dzieje się na wschodniej granicy, ma też przełożenie lokalne. Gdyby bowiem wpuścić do Polski niekontrolowaną liczbę imigrantów, wielu z nich trafiłoby także na Śląsk, co niepokoi mieszkańców – wskazała pani poseł.

To zła wiadomość dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Oddziałowi grozi ponowne zawieszenie działalności na trzy miesiące. Powodem jest brak lekarzy. Pracę kończą bowiem zatrudnione w kwietniu dwie lekarki z Ukrainy. Jedna dostała lepsze warunki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju, drugą wyeliminowały procedury. P.o. dyrektora szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach dr inż. Anita Wardzyk-Kulińska nie ukrywa, że sytuacja związana z pediatrią jest dramatyczna.