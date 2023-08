Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.08.2023

„Camino de Santiago - Od filmu po realizację marzenia” – to tytuł spotkania w czwartek (10 sierpnia) w Szarlota LAB w Rydułtowach. Patrycja Mężyk opowiedziała o swojej drodze szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela. Szła z koleżanką, panie wyruszyły z Pampeluny i pokonały 730 km. Podczas spotkania można było obejrzeć muszlę – najbardziej znany symbol Camino oraz Paszporty Pielgrzyma.

Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

Gdzie na DŁUGI WEEKEND? Wszystkie znaki na niebie wskazują, że kiepską pogodę mamy już za sobą i od weekendu czeka nas piękne słońce i temperatury nawet w okolicach 30 st. C! Wystarczyło zorganizować wolne w poniedziałek 14.08, we wtorek 15.08. mamy święto - i cudowny DŁUGI WEEKEND przed nami. Sprawdź gdzie warto pojechać - to nieoczywiste atrakcje!