Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.10.2023

INWESTYCJE. Ponad 112 mln złotych otrzymały gminy i miasta powiatu wodzisławskiego w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W sumie, w całej Polsce samorządy otrzymają prawie 26 mld zł. - Do powiatu wodzisławskiego płyną rekordowe środki, bo wszystkie gminy złożyły prawidłowe wnioski i do każdej z nich przekazujemy pieniądze - mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który we wtorek 10 października, wręczył samorządowcom symboliczne promesy.