Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.10.2023

📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Wybory 2023: Oto WYNIKI sondażowe! Kto wygrał w woj. śląskim? Sprawdź przybliżone wyniki wyborów do Sejmu! Wybory 2023: Znamy WYNIKI sondażowel! Kto wygrał w woj. śląskim? W Polsce PiS zdobywa 36,8%, natomiast KO - 31,6%. Prezentujemy dane z sondażu Ipsos dla TVP, Polsat, TVN.

📢 Wybory 2023: Frekwencja w Śląskiem o godz. 17. O wiele więcej głosujących niż w 2019! Ile osób zagłosowało w poszczególnych powiatach? Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

📢 Wybory 2023. Bardzo wysoka frekwencja na południu województwa śląskiego W niedzielę 15 października od godz. 7 trwają wybory do parlamentu, odbywa się także referendum. W południowej części województwa śląskiego, w okręgach nr 27 i 30, pracuje 913 obwodowych komisji wyborczych, uprawnionych do głosowania jest ponad 1,1 mln osób. Poznaliśmy frekwencję, jaka była na godz. 17 w tych dwóch okręgach. W niektórych obwodowych komisjach wyborczych była tak wysoka, że trzeba było dowieźć karty do głosowania.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

📢 Wybory 2023. Ruszyło głosowanie w południowej części województwa śląskiego. Nie ma informacji o problemach Punktualnie o godz. 7.00 rozpoczęło się dzisiaj 15 października głosowanie, podczas którego zostaną wybrani przedstawiciele do Sejmu i Senatu z południowej części województwa śląskiego, jednocześnie odbywa się referendum. Na razie do bielskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nie dotarły żadne informacje o ewentualnych problemach z rozpoczęciem głosowania.