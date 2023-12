Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.12.2023

To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

Rok 2023 powoli się kończy. Skłania to ludzi i organizację do przejrzenia tego, co działo się w ostatnich 12 miesiącach i tworzenia pewnych zestawień, w tym w zakresie gier i technologii. Sklep Google Play wyłonił z tej okazji najlepsze aplikacje, które szczególnie spodobały się jego użytkownikom w 2023 roku. Zobacz, które pozycje ze sklepu na telefonach Android zdecydowanie warto sprawdzić.