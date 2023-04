Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.04.2023

Ten remont zaplanowany został w ramach walki z betonozą. Mowa o planowanej przebudowie reprezentacyjnego placu w Radlinie - Placu Radlińskich Olimpijczyków. To miejsce już wkrótce się zmieni, ale zanim to nastąpi urzędnicy stwierdzili, że skoro pozbywają się wszechobecnej w tym miejscu kostki brukowej... to wykorzystają ją gdzieś ponownie. I tak zaproponowali mieszkańcom: kupcie sobie kostkę z placu i ułóżcie z niej chodnik na swojej posesji.

Prasówka 21.04 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koszmar w Wodzisławiu Śląskim. Trzy skrajnie zaniedbane psy zostały odebrane z jednego z domów w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu interweniowała policja oraz wolontariusze rybnickiego Pet Patrolu. Stan jednego z psów jest bardzo ciężki, jest wychudzony, weterynarze robią co mogą, by go uratować. Kolejny z psów był przetrzymywany w małym pomieszczeniu w piwnicy, bez dostępu do światła i wody. 40-letnia właścicielka zwierząt usłyszy zarzut znęcania się nad swoimi zwierzętami, grożą jej 3 lata więzienia.