Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.05.2023

Ponad cztery tysiące rowerzystów odwiedziło gminę Godów podczas Festiwalu Żelaznego Szlaku Rowerowego, który 20 i 21 maja zawitał do miejscowości Godów i Łaziska. Przygotowano dla nich wiele ciekawych atrakcji, zwłaszcza kulinarnych.

Mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego znalazł na parkingu portfel. Oddał go ekspedientce, przywłaszczył sobie jednak znajdującą się wewnątrz gotówkę. Został przez dzielnicowych ustalony i zatrzymany, grozi mu teraz rok więzienia.

Rodzinny Ogród Działkowy Róża przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim istnieje już 56 lat i należy do najładniejszych w mieście. Odwiedziliśmy to miejsce z obiektywem aparatu fotograficznego, aby pokazać najciekawsze nasadzenia i aranżacje. Czegóż tam nie ma – grządki z wszelakimi warzywami, krzewy i drzewa owocowe, rabaty kwiatowe, azalie oraz inne krzewy ozdobne. Dla mieszczuchów z pobliskich bloków to idealne miejsce na relaks.