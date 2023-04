Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.04.2023

Miasto Pszów chce zrewitalizować cały obszar po zamkniętej kopalni Anna i ma na to nazwę - ParkAny. Na finiszu są prace związane z przebudową budynku szybu Jan, w którym będzie biblioteka miejska. W drugim etapie ma być rewitalizowany zabytkowy budynek szybu Chrobry I z maszynami wyciągowymi. Miasto zamierza pozyskać na to fundusze zewnętrzne, bardzo wstępny koszt oszacowano na około 20 mln zł

Zatrzymany do kontroli drogowej w Wodzisławiu Śląskim kierujący audi miał jak się okazało, całkiem sporo na sumieniu. Był pod wpływem narkotyków i przy sobie miał substancje odurzające. Ponadto był poszukiwany. 24-latek trafił za kratki na najbliższe pół roku. Teraz grożą mu dodatkowo trzy lata więzienia.

W Radlinie nie milkną echa marcowej sesji rady miasta, na której przyjęto uchwałę mającą pomóc w zablokowaniu planowanej budowy stacji paliw w ścisłym centrum. Za głosowało pięciu rajców, 10 wstrzymało się od głosu. W Radlinie są zagorzali przeciwnicy inwestycji, jak i zwolennicy, którzy chętnie tankowaliby paliwo w nowym obiekcie przy ulicy Korfantego. Inwestor – przedsiębiorca z Wodzisławia Śląskiego publicznie zapowiedział, że w razie skutecznego zablokowania przez magistrat budowy, wystąpi o odszkodowanie. Próbowaliśmy skontaktować się z nim, aby wypowiedział się w tej sprawie szerzej, ale usłyszeliśmy, że nie będzie rozmawiał z dziennikarzami, bo już wszystko powiedział to co miał do powiedzenia lokalnej stacji radiowej.