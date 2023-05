Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.05.2023

Takie zachowania powinny być piętnowane. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Czyżowicach (gmina godów, powiat wodzisławski) 31-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Mężczyzna pędził peugeotem w rejonie szkoły podstawowej z prędkością 107 km na godz. Mundurowi w tym dniu prowadzili akcję pn. "Bezpieczny pieszy", skupili się na przestrzeganiu przez kierujących przepisów ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Pozbawiony wyobraźni 31-latek stracił prawo jazdy i został ukarany wysokim mandatem.

Trwa kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. To największa prowadzona obecnie inwestycja oraz największy miejskiej plac budowy. w Wodzisławiu Śląskim. Miasto pozyskało na realizację tego przedsięwzięcia 12,8 mln zł, jakie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Co udało się zrobić do tej pory?