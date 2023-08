Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.08.2023

Ponad 100 osób wzięło udział w trzecim Wodzisławskim Marszu Równości, który w sobotę 26 sierpnia odbył się w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy marszu zgromadzili się na wodzisławskim rynku, by kolejno wyruszyć w rundę wokół centrum miasta. Na rynku nie zabrakło jednak przeciwników haseł promowanych przez organizatorów i uczestników wydarzenia.

Dobrzy ludzie robią wszystko, by 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego wreszcie mogła samodzielnie korzystać z podwórka przed swoim domem. Dziś jest to właściwie niemożliwe, gdyż niepełnosprawna dziewczynka zdana jest na swojego tatę, przy pomocy którego wychodzi na zewnątrz. Samodzielność umożliwi jej specjalna winda, której koszt sięga aż 60 tys. zł. W pomoc włączyła się wodzisławska Akcja Rowerowa, dzięki której dom zostanie przystosowany do jej montażu. Wciąż jednak trwa zbiórka na zakup urządzenia.