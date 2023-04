Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.04.2023

To były wspaniałe zawody! W czwartek (27 kwietnia), na terenie Machnikowca w Rydułtowach rozegrano 29. Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka – harcmistrzów i poruczników Armii Krajowej. Zawody połączono z obchodami trzech świąt: Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi i 102. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Stąd rywalizacja toczyła się na tle biało-czerwonych barw i jak co roku przy udziale umundurowanych harcerzy.

„Inwestycje lokalne. Polska jest jedna” - to hasło konferencji organizowanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, które podsumowują dotychczasowe działania rządu, w zakresie inwestycji o zasięgu lokalnym. W środę 26 kwietnia, jedna z takich konferencji odbyła się w Wodzisławiu Śląskim, gdzie posłanka Teresa Glenc podkreślała, że celem rządu jest zrównoważony rozwój Polski. - Staramy się pamiętać o wszystkich Polakach - podkreślała posłanka Glenc.

Miasto Wodzisław Śląski zachęca mieszkańców i turystów do zbierania pieczęci ze skrzatami, które rozgościły się w na starówce. Wystarczy zrobić dziewięć fotografii (domu, sypialni, kopalni, pizzerii, farmy, Cechu Rzemieślników, szkoły, salonu, piekarni) i pójść do punktu informacji turystycznej przy ul. Styczyńskiego 2 po pieczątki.

Zabytkowy gmach z maszyną wyciągową szybu Jan w Pszowie po zamkniętej w 2012 roku kopalni Anna wraca do dawnej świetności. Po wyremontowaniu elewacji, teraz przyszedł czas na wykończenie wnętrz. Odrestaurowano już i odmalowano starą maszynę wyciągową, niemego świadka historii „Anienki”. Do odnowionego budynku zostanie przeniesiona biblioteka i jednostki organizacyjne miasta, a teren wokół niego stanie się dla pszowian miejscem rekreacji, na co ratusz znalazł już nazwę – ParkAny.