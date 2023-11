Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.11.2023

To jest wyjątkowe miejsce! W Szkole Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim powstała pracownia kulinarna Kuchnia marzeń, czyli Pyszna kuchnia, w której uczniowie poznają tajniki gotowania. Pomieszczenie zostało wyremontowane dzięki finansowemu wsparciu miasta i rady rodziców oraz wyposażone w sprzęt w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości”. Jak miejsce to służy uczniom?

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach zdobyła mistrzostwo Polski w strzeleckim czempionacie kraju klas wojskowych i organizacji obronnych we Wrocławiu. To wielki sukces młodzieży i nauczycieli z powiatu wodzisławskiego. Po pierwsze miejsce w Polsce sięgnęli kadeci Kacper Dostoł, Piotr Mikołajczuk, Łukasz Rek, których do rywalizacji przygotowała nauczycielka ZSP, kapral Klaudia Szombara.