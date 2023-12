Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.12.2023

Prasówka Wodzisław Śląski 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Lidl kusi swoich klientów poświątecznymi wyprzedażami. Sklep znacznie obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 27 do 30 grudnia 2023 lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź co zostało przecenione!