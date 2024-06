Przegląd prasy z Wodzisławia Śląskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06, w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprytny trik na przedłużenie życia truskawek. Mycie w wodzie nie wystarczy, dodaj jeden składnik. Sprawdź, jak myć i przechowywać truskawki”?

Prasówka Wodzisław Śląski 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sprytny trik na przedłużenie życia truskawek. Mycie w wodzie nie wystarczy, dodaj jeden składnik. Sprawdź, jak myć i przechowywać truskawki Sezon na truskawki w pełni, warto więc jak najczęściej sięgać po te pyszne i zdrowe owoce. Jedzmy je na surowo, używajmy do ciast oraz deserów. Warto wiedzieć, jak myć truskawki oraz je przechowywać, żeby dłużej zachowały swoją świeżość. Umyte w wodzie z dodatkiem jednego składnika będą dobre do jedzenia nawet przez kilka dni. A jeśli chcesz zachować ich świeżość na dłużej, to sprawdź, jak prawidłowo mrozić truskawki.

📢 Miał być strajk, a jest porozumienie. Związkowcy JSW Koks doszli do konsensusu z władzami spółki. Będzie wypłata nagrody i dodatku gorącego Strona społeczna i zarząd spółki JSW Koks, zarządzający koksowniami: Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Jadwiga w Zabrzu oraz Radlin w Radlinie podpisały porozumienie. Jego zapisy gwarantują wypłatę załodze nagrody z okazji Dnia Koksownika. Wyniesie ona 1200 złotych - tak samo, jak w ubiegłym roku. Na zeszłorocznym poziomie utrzymany zostanie także tzw. "dodatek gorący".

📢 Kultowy Maluch ma dziś urodziny - zobacz MEMY! To autko o "tysiącu twarzach". Kiedyś upragniony, potem znienawidzony, a teraz... Dokładnie 6 czerwca 1973 r. w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechał z taśm produkcyjnych pierwszy fiat 126p. Legendarny maluch był marzeniem milionów Polaków. Każdy albo sam nim jeździł, albo zna kogoś, kto nim jeździł. A o 5-cio osobowej rodzinie, która fiatem 126p jechała na wczasy nad morze krąży już wiele legend! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o naszym kultowym maluszki

Prasówka 7.06 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klapki na lato w stylu Ewy Wachowicz i Małgorzaty Foremniak. Te buty są obłędne i pasują do wielu okazji i stylizacji. Muszę je mieć! Klapki na lato to must have wakacyjnego looku. Co w tym sezonie jest na topie? Kilka modeli wpadło mi w oko. A obuwie Wachowicz, Foremniak i Mołek przypadnie do gustu i tobie. Zobacz modne klapki na lato 2024!

📢 Z piątku na sobotę utrudnienia na autostradzie A-1. Trasa będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach. Co jest przyczyną takiej decyzji? Uwaga kierowcy! Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, w nocy z piątku (7 czerwca) na sobotę (8 czerwca) planowane jest czasowe obustronne wstrzymanie ruchu na autostradzie A1 na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do granicy Państwa. Co jest powodem takiej decyzji? 📢 Ogromny wyciek danych z Ticketmaster i Santander Bank – dotyczy ponad 560 milionów osób! Co zrobić i jakie dane wykradziono? Sprawdź Ogromny wyciek danych klientów Ticketmaster (LiveNation), Santander Bank i nie tylko. Wśród danych nazwiska, adresy, historia transakcji, a nawet numery kont i kart kredytowych setek milionów klientów. Hakerzy dostali się prawdopodobnie do bazy danych chmury Snowflake i teraz oferują sprzedaż danych w sieci. Co należy zrobić w tej sytuacji? Sprawdź szczegóły.

📢 Wyśmienity kotlet po parysku. Delikatny, złocisty i mięciutki. To najbardziej soczysta pierś z kurczaka, jaką zrobisz. Smakuje wybornie Delikatne, soczyste i mięciutkie kotlety po parysku to doskonały pomysł na obiad z piersią kurczaka. Od tradycyjnej smażonej piersi różnią się panierką. Kotlety po parysku rozpływają się w ustach i są niezwykle smaczne. Ich przygotowanie zajmie ci kilka chwil, a cała rodzina będzie zachwycona takim prostym i pysznym obiadem z piersią kurczaka. 📢 Czy będzie strajk w koksowniach JSW Koks? Zamiast pikiet przed zakładami, związkowcy przystąpią do rozmów z władzami przedsiębiorstwa Zapowiadany w należących do spółki JSW Koks koksowniach, strajk pracowników, spowodowany brakiem dialogu, który załoga zarzucała władzom przedsiębiorstwa nie dojdzie do skutku. Powodem jego odwołania jest chęć rozmów, którą wyraził zarząd spółki. Mają one dotyczyć tzw. dodatku gorącego wypłacanego zatrudnionym w najtrudniejszych warunkach oraz nagrody z okazji Dnia Koksownika.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.