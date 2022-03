Przegląd tygodnia od 6.03 w Wodzisławiu Śląskim

Wprowadzono nowe udogodnienia związane z uzyskaniem paszportu. We wszystkich jednostkach paszportowych w województwie śląskim można już złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport, przychodząc bezpośrednio do urzędu, bez wcześniejszego umawiania się na wizytę - jak to było do tej pory. Jednak od kilku dni przed urzędami można spotkać duże kolejki ludzi. Co jest przyczyną?

To już dziś! Dzień Mężczyzny świętujemy dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca. Chociaż jest to znacznie mniej popularne święto niż święto pań, to na szczęście internauci nie zawodzą i po raz kolejny komentują rzeczywistość z pomocą memów. Zobaczcie.

Cena benzyny na wielu stacjach przekracza już 7 zł za litr. Ceny paliw wciąż rosną i nic nie wskazuje na to, aby miało się to szybko zmienić. Całe szczęście w tej trudnej sytuacji możemy liczyć na internautów. Tworząc memy są bardzo pomysłowi i bezlitośni. Zebraliśmy najśmieszniejsze memy o podwyżkach cen paliw. Sprawdź je w naszej galerii.