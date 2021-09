Przegląd tygodnia w Wodzisławiu Śląskim, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie iść na grzyby? Sprawdź te miejsca: Śląsk, Zagłębie, Jura, Beskidy, okolice Rybnika. Sprawdź LISTĘ MIEJSC 2021”?

Przegląd tygodnia Wodzisław Śląski od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości.

📢 Gigantyczne promocje w: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Te rzeczy kupicie najtaniej! LISTA Duże rabaty we wrześniu 2021 Planujecie remont? A może chcecie coś zmienić w swoim mieszkaniu? Sklepy meblowe kuszą niskimi cenami i wyjątkowymi promocjami. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o kilkaset złotych! Zobaczcie, jakie rabaty i upusty przygotowały dla swoich klientów takie sklepy jak IKEA, Black Red White i Agata Meble. Czekają na Was promocje na kanapy, materace, biurka, szafy i wiele innych.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragedia podczas Rajdu Śląska. Samochód uderzył w ogrodzenie, w wypadku zginęła pilotka RAJD ŚLĄSKA 2021/ Śmiertelny wypadek w Chybiu. Samochód Honda Civic Type-R wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Zginęła pilotka.

📢 Czerwone strefy w Śląskiem? Tam ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe! Sprawdź te gminy! Rośnie liczba nowych zakażeń w Polsce! W piątek 10 września było 528 nowych przypadków - to wzrost o 46 proc. w stosunku do sytuacji sprzed tygodnia. Podczas czwartej fali pandemii koronawirusa obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Takie rozwiązanie zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Tym razem jednak nie tylko poziom zakażeń, ale i wyszczepialności będzie miał wpływ na to, który region w jakiej strefie się znajdzie. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie w woj. śląskim ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe. 📢 Duża atrakcja w w woj. śląskim! Zeppelin poleci nad Katowicami, Częstochową, Gliwicami i Bielskiem! Poznaj trasy i godziny Duża atrakcja w Śląskiem! Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej.

📢 Bardzo smutny widok! Tak teraz wygląda zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie - ZDJĘCIA. Kiedyś odwiedzany przez tysiące... To bardzo smutny widok! Park Miniatur Sakralnych - to tam jest największy pomnik papieża Jana Pawła II na świecie. Kiedy ustawiano go osiem lat temu, jego twórcy zapowiadali go jako jedną z wizytówek miasta. Dzisiaj pomnik został całkowicie zapomniany, podobnie jak Park Miniatur, który został zamknięty. Zobaczcie jak obecnie prezentuje się to miejsce - aktualnymi fotografiami z tego miejsca, podzieliła się z nami grupa Urbex Team Extreme.

📢 Mnóstwo dobrych imprez i dużo słońca! Beskidy zapraszają na weekend. Oto, co będzie się działo Imprezy w Beskidach! Zapowiada się naprawdę fajny weekend. Nie dość, że powinna dopisać pogoda, to jeszcze w sobotę i niedzielę w Beskidach będzie się sporo działo. Do wyboru jest kilkanaście ciekawych imprez, które zadowolą ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Oto przegląd najciekawszych imprez zaplanowanych na sobotę i niedzielę w Szczyrku, Wiśle, Kozach i kilku innych beskidzkich miejscowościach.