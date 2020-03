Przez koronawirusa szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wstrzymują planowe przyjęcia i przejmują pacjentów z Raciborza

Szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wstrzymują planowe przyjęcia

Od piątku (13.03) szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wstrzymują planowe przyjęcia pacjentów we wszystkich oddziałach do odwołania. Jest to związane z decyzją Ministra Zdrowia o przekształceniu Szpitala Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu w jednoimienny szpital zakaźny oraz koniecznością zabezpieczenia przez PPZOZ terenu powiatu raciborskiego, dotychczas objętego działalnością Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Jak udało nam się dowiedzieć jeszcze w piątek (13.03) do wodzisławskiej placówki trafi 16 pacjentów na neurologię i ortopedię z raciborskiej lecznicy. Od piątku placówka działa w trybie ostrodyżurowym, co oznacza przyjmowanie tylko pilnych przypadków.

Przed szpitalem w namiocie uruchomiona zostanie mobilna izba przyjęć w Wodzisławiu Śl. Wszyscy pacjenci będą przechodzili wstępną selekcję w mobilnej izbie przyjęć. Będzie prowadzony wywiad i kontrola temperatury.