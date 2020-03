Przez koronawirusa Wodzisławiu Śl. wyłączają przyciski dla pieszych, dezynfekują przystanki i zamykają place zabaw

Do odwołania, piesi nie muszą naciskać już żółtych przycisków przy sygnalizacjach świetlnych. Zielone światło dla pieszych będzie zapalać się automatycznie, w każdym cyklu. Przyciski dodatkowo zostały zabezpieczone taśmą. To kolejna już tego typu prewencyjna akcja w naszym mieście.

Place zabaw zamknięte

Zamknięcie placu zabaw w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" oraz siedmiu miejskich placów zabaw, znajdujących się w administracji Domaro to kolejny krok w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

- Wiosenna aura za oknem spowodowała, że na wodzisławskich placach zabaw, a w szczególności na tym, znajdującym się na "Trzech Wzgórzach", pojawiały się tłumy. Zachowanie te, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, jest zdecydowanie niewłaściwe i niewskazane. A co więcej, spędzanie wolnego czasu w grupach jest skrajną nieodpowiedzialnością. W związku z niestosowaniem się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia podjęto decyzję o zamknięciu placu zabaw w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" oraz siedmiu miejskich placów zabaw, znajdujących się w administracji Domaro. Stan zagrożenia epidemicznego nie jest czasem spotkań ani wycieczek na place zabaw. Prosimy wszystkich o zachowanie zdrowego rozsądku i poważnego podejścia do obecnej sytuacji - informuje Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl.