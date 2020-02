Przez koronawirusa zawieszą odwiedziny w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim?

W wodzisławskim szpitalu nie było do tej pory przypadku podejrzenia zarażania koronawirusem. Dyrekcja podjęła taką decyzję ze względu nad ogólnie dużą liczbę pacjentów i odwiedzających. Nie bez znaczenia jest też fakt, że placówka znajduje się blisko granicy z Czechami. W skrócie, to dmuchanie na zimne. Tak, aby w przyszłości nie było trudności w podejmowaniu szybkich decyzji.

W szpitalu usłyszeliśmy, że w związku z zagrożeniem dokonano przeglądu procedur.

- Mamy przygotowane pomieszczenie, gdzie osoba z podejrzeniem mogłaby poczekać do czasu transportu. Kombinezony i środki ochrony indywidualne zostały przejrzane i przygotowane na wypadek takiego zagrożenia - zapewnia Krzysztof Kowalik.

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo

Wirus z Chin rozprzestrzenia się w ekspresowym tempie. W Chinach jest już ponad 17 tys. potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem z Wuhan, z czego 362 osoby zmarły. Nowe przypadki odnotowano również w Europie. W Niemczech liczba chorych wzrosła do 10. Sześć przypadków odnotowano we Francji, po dwa w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Oprócz tego wirus jest obecny m.in. w Stanach Zjednoczonych i Kandzie.



